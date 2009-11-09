Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,16 грн./долл., продают – по 8,23 грн./долл., курс немного повысился по сравнению с 8 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,21 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2%, по сравнению с 8 ноября, и сегодня составляет 12,14 грн./евро, продажи – повысился на 0,7% - до 12,34 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,00-12,27 грн./евро, по продаже – в пределах 12,23-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 8 ноября, понизился на 1,1% и составляет в среднем 0,2748 грн./рубль, продажи – повысился на 0,4% - до 0,2841 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,15 грн./долл., продажи – 8,23 грн./долл. Курс немного повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,10-8,17 грн./долл., по продаже – в пределах 8,18-8,30 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева не изменился по сравнению с 8 ноября и составляет 12,16 грн./евро, продажи – повысился на 0,7% - до 12,34 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,10-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,25-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 8 ноября понизился на 1,8% – до 0,2719 грн./рубль, продажи – повысился на 0,8%, до 0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,25 грн., евро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 11,85/12,55 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,15/8,21 грн., евро – 12,05/12,25 грн., рубль – 0,281/0,285 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 9 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,993, к евро – 11,879197, к российскому рублю – 0,27547.