Умершие больные стали принимать "Тамифлю" слишком поздно

Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценивают ситуацию с гриппом на Прикарпатье как контролируемую. Об этом сообщила на брифинге заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, эксперты ВОЗ на Прикарпатье работали в субботу и воскресенье.

«Эксперты были в Ивано-Франковском перинатальном центре, в центральной городской больнице, они встречались с главой Ивано-Франковской облгосадминистрации, – сказала она. - Есть их определенные рекомендации. В принципе, они оценивают ситуацию как контролируемую и мероприятия, которые проводились в области, были абсолютно адекватные. Так, как действуют все в целом мире”.

З.ЦИХОНЬ считает, что умершие больные начали принимать препарат «Тамифлю» с опозданием. «Я делала сама мониторинг по тому, как принимали больные, которые умерли, препарат «Тамифлю» антивирусного действия, – отметила заместитель начальника областного управления здравоохранения. – Практически, все больные получали его позже четвертого дня. То есть, в тот день, когда они приходили в стационар. А препарат «Тамифлю» наиболее эффективен в первые 40 часов».

Она также сообщила, что «сейчас у нас практикуется новая методика введения «Тамифлю». «Пока еще мы пробуем ее для тяжелых больных, которые находятся на инкубации - введение его интрахеально», - сказала З.ЦИХОНЬ.

Как сообщал УНИАН, на Прикарпатье от вирусной пневмонии умерло 24 человека.