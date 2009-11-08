На юге Молдовы взорвался магистральный газопровод
11:09, 08 ноября 2009Общество
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Поставки газа на Балканы не остановлены
Сегодня утром в 04.30 по местному времени на юге Молдавии близ приграничного к Одесской области села Саицы произошел взрыв на одной из трех веток магистрального газопровода, поставляющего российский газ на Балканы.
Как передает ИТАР-ТАСС, жертв и разрушений нет.
Причину взрыва выясняет специальная комиссия. Не исключается, что к взрыву привела изношенность трубы или брак при ее прокладке.
АО "МолдоваГаз" надеется восстановить поврежденную ветку до среды. Поставки газа на Балканы из-за этой аварии не будут остановлены.
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