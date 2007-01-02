Харьковский театр оперы и балета возобновил работу после пожара

Харьковский академический театр оперы и балета им. Н.Лысенко полностью возобновил работу после небольшого загорания на сцене главного зала, которое произошло во время детского представления «Щелкунчик» в субботу, 30 декабря.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор и художественный руководитель ХАТОБ Георгий СЕЛИХОВ, пожара как такового не было – загорелась кулиса, которую, благодаря срабатыванию противопожарной системы и профессиональным действиям работников театра, погасили за три минуты.

По его словам, сцена и электрическое оборудование не пострадали, что дало возможность в наиболее короткие сроки возобновить рабочий процесс.

«Сегодня дети уже смотрели плановое представление «Семь волшебников и один Хрю», - сказал Г.СЕЛИХОВ, - а пропущенный «Щелкунчик» перенесен, и его можно будет посмотреть через несколько дней».

Говоря о причинах загорания, руководитель театра сказал, что расследование еще не завершено, но поджог он исключает.