На Прикарпатье за сутки заболели 363 медработника

На Прикарпатье с начала эпидемии гриппа уже заболели 1545 медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель начальника Главного управления здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации Зоя ЦИХОНЬ.

По ее словам, только за последние сутки заболели 363 медработника, из которых 92 врача, 172 работника среднего медперсонала, в том числе и студенты-интерны национального медицинского университета.

В то же время, она отметила, что все врачи, контактирующие с больными, обеспечены препаратом «Тамифлю». Эпидемия на Прикарпатье началась 28 октября.

Справка УНИАН. На сегодняшний день на Прикарпатье умерли от вирусной пневмонии 16 человек.