Президент поздравил Киру Муратову

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил лауреата национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, народную артистку Украины Киру МУРАТОВУ с 75-летием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в поздравлении говорится: “Искренне поздравляю Вас – известного украинского кинорежиссера с днем рожденья. Высоко ценю Ваш многогранный талант, преданное служение искусству, значительный вклад в возрождение и развитие украинского кинематографа. Ваши фильмы всегда выделяются колоритными образами, утонченным психологизмом и глубоким проникновением в тайны человеческой души. Ваше имя широко известно как на Родине, так и в мире”.

“Пусть Ваш самоотверженный труд и в дальнейшем служит культурному и духовному обогащению нашего народа. Желаю Вам творческих сил и вдохновения, крепкого здоровья и новых достижений во имя Украины”, - пожелал В.ЮЩЕНКО.