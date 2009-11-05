В Ровно почтили память 17 тысяч евреев, расстрелянных нацистами

В Ривне торжественно почтили память евреев, расстрелянных на околице областного центра нацистами во время Второй мировой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, 68 лет назад, в урочище Сосенки, на околице города, на протяжении двух суток оккупанты расстреляли 17,5 тыс. евреев, которых сюда свозили из ривненского гетто. На то время количественно это была почти половина жителей Ривне. Трагедию в Сосенках историки приравнивают к трагедии Бабьего Яра.

Сейчас об этих кровавых событиях жителям и гостям города напоминают мемориальный комплекс, построенный на месте трагедии, экспозиция в областном краеведческом музее и рассказы тех, кто чудом уцелел от физического уничтожения.

Как сообщила журналистам начальник отдела культурно-образовательных программ фонда "Хесед-Ошер” Дария ЕФИМЕНКО, детей, взрослых и пожилых людей - всех собрали утром 5 ноября 1943 года и под конвоем с собаками колонной погнали в урочище Сосенки.

“Расстрелы длились без перерыва двое суток. Чтобы не останавливаться ночью - нацисты установили прожектора, которыми освещали урочище. Сменялись только палачи, которые уставали стрелять”, - отметила Д.ЕФИМЕНКО.