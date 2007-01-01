Беларусь и Россия договорились о поставках газа на 2007 год по цене 100 долл. за тысячу кубометров.

Об этом сообщило поздно вечером 31 декабря белорусское информационное агентство «БЕЛТА» со ссылкой на первого вице-премьера Республики Беларусь Владимира СЕМАШКО, вернувшегося вечером в Минск из Москвы.

Он также сообщил, что планирует 1 числа снова отправиться в Москву для подписания соответствующего соглашения.

В то же время российское агентство «РИА-Новости» сообщает о том, что контракт с Беларусью уже подписан.

По данным агентства «БЕЛТА», акции "Белтрансгаза" будут оплачиваться российской стороной только в денежной форме.

Стоимость транзита российского газа по территории Беларуси в 2007 году будет установлена на уровне $1,65 за тысячу кубометров за 100 км прокачки.

Первый вице-премьер Беларуси также отметил, что все документы по созданию совместного предприятия между "Белтрансгазом" и "Газпромом" согласованы со всеми заинтересованными лицами. По этому документу, СП будет создано к 1 июля 2007 года. В.СЕМАШКО сказал, что белорусская сторона была готова создать СП до конца нынешнего года, однако вопрос состоял в рыночной стоимости "Белтрансгаза".

«Сейчас все споры закончены, рыночная стоимость "Белтрансгаза" названа - 5 млрд. долл.», - цитирует белорусское агентство своего первого вице-премьера.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Беларусь покупала российский газ по цене 47 долл. за тысячу кубометров. Ранее «Газпром» настаивал на повышении цены с 2007 года до 105 долл.