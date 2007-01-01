Поздравление Президента украинскому народу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что Украина имеет мощный ресурс единства. Об этом глава государства заявил в телеобращении, приветствуя украинский народ с Новым годом и Рождеством Христовым.

В приветствии, которое транслировали все наибольшие украинские телеканалы, В.ЮЩЕНКО отметил: “Наступила праздничная пора, светлая и радостная пора Новогодних и Рождественских праздников. Проходит пятнадцатый год нашей независимости. Я очень хочу, чтобы в это мгновение каждый из нас глубоко, глубже всего осознал: мы все являемся частью Украины, мы все ответственны за нее”.

“Настала праздничная пора, светлая и радостная пора Новогодних и Рождественских праздников. Проходит пятнадцатый год нашей независимости. Я очень хочу, чтобы в это мгновение каждый из нас глубоко, глубже всего осознал: мы все являемся частью Украины, мы все ответственны за нее”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

Среди самых примечательных событий минувшего года глава государства вспомнил, “в первую очередь, события, где основную роль сыграла позиция общества, поступок человека, достижения личности”.

Так, Президент отметил, что в 2006 году, по воле людей, Верховная Рада Украины признала Голодомор 1932-33 годов актом геноцида. По убеждению В.ЮЩЕНКО, “это событие исторического масштаба, наиболее значимый факт национальной жизни в году, который проходит. Мы отдали почет прошлому, чтобы идти вперед. Мы учимся жить будущим”.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что в этом году у нас родилось почти 400 тысяч младенцев. “Это прекрасные цифры, в них есть Бог, в них есть жизнь”, - сказал Президент.

По его словам, “мы перестаем быть безразличными. Самой масштабной за годы независимости стала благотворительная акция «Детская больница будущего», которая объединила всю Украину».

При этом он привел данные социологии, которая утверждает, что за 2006 год среди украинских граждан на 20% выросло чувство патриотизма, а главной движущей силой роста стала молодежь Юга и Востока.

По словам В.ЮЩЕНКО, он почувствовал радость от того, что сборная Украины по футболу вошла в восьмерку наилучших команд мира; и гордость за украинских миротворцев, благодаря которым спасены сотни тысяч жизней.

“Есть ощущение консолидации, когда мы празднуем юбилей Львова и юбилей Днепропетровска, когда возводим памятник Героям Крут и погибшим украинцам в селе Павлокома в Польше. Есть ощущение внешнего интереса к Украине и нашей международной активности – через избрание Украины в Совет ООН по правам человека и через упрощение для украинских граждан визового режима Европейского Союза. Есть ощущение реальной свободы и совершен факт экономического продвижения. Украинская экономика демонстрирует одни из наивысших в Европе темпы роста. На 20% увеличились доходы людей”, - сказал Президент.

В то же время он отметил, что “достижения государства начинаются с нас. Нужно осознать: Украина – это государство с единственным языком, культурой, тысячелетней историей и собственным национальным характером. И кроме этого, Украина – государство, где должна лелеяться толерантность”. По словам В.ЮЩЕНКО, он уважает слова мудрости глав церквей в Украине в поддержку идей примирения и понимания. Президент подчеркнул, что “Украина имеет мощный ресурс единства. Это важнейший вывод года”.

Он отметил, что “мы сумели придерживаться демократического курса и провести первые честные выборы. Мы впервые сформулировали политический план развития страны – Универсал национального единства. И в то же время, общество стало свидетелем того, как украинский политикум нивелировал вес взятого обязательства”.

При этом Президент обратил внимание “на три простых приоритета: украинские политики должны придерживаться договоренностей; во власти не может быть атмосферы войны; Украине нужное новое дыхание. Нам нужные новые импульсы в экономике, в создании единого национального гуманитарного пространства”.

В.ЮЩЕНКО пожелал украинскому народу согласия, единства и добра в 2007 году.

“Я прошу у Господа защиты для нашей страны, - сказал он. - И с искренними пожеланиями обращаюсь к каждому гражданину и к каждому поколению. Я желаю достатка, тепла и уюта старшим поколением. Я желаю нрава и воодушевления тем поколениям, которые сегодня несут главную ответственность за состояние в стране и в обществе. Я желаю настойчивости, стойкости и вдохновения младшим поколением. Всем нам я желаю крепкого здоровья, счастья и любви”.

Завершая свое поздравление, Президент пожелал всем хороших празднований, веселого Рождества и вкусной кутьи.