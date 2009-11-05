Власти Беларуси признали 7 фактов гибели от калифорнийского гриппа

О лабораторном подтверждении смертельных случаев заявила накануне главный санитарный врач страны Валентина Качан.

По ее словам, новым гриппом заболели 85 белорусских граждан. 31 из них в больнице. 47 уже выздоровели.

В свою очередь медики на условиях анонимности говорят, что умерших от нового вида вируса больше – не менее 9, а заразились свыше полутора сотни. В целом же больных обычным гриппом в Беларуси в этом году на 70 процентов больше, чем в прошлом.

Власти призывают население при появлении симптомов своевременно обращаться к врачу. В белорусские аптеки регулярно поставляют противогриппозные медикаменты, но люди стоят в очередях и раскупают их мгновенно.

ICTV