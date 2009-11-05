Власти Беларуси признали 7 фактов гибели от калифорнийского гриппа
08:23, 05 ноября 2009Общество
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47 уже выздоровели
О лабораторном подтверждении смертельных случаев заявила накануне главный санитарный врач страны Валентина Качан.
По ее словам, новым гриппом заболели 85 белорусских граждан. 31 из них в больнице. 47 уже выздоровели.
В свою очередь медики на условиях анонимности говорят, что умерших от нового вида вируса больше – не менее 9, а заразились свыше полутора сотни. В целом же больных обычным гриппом в Беларуси в этом году на 70 процентов больше, чем в прошлом.
Власти призывают население при появлении симптомов своевременно обращаться к врачу. В белорусские аптеки регулярно поставляют противогриппозные медикаменты, но люди стоят в очередях и раскупают их мгновенно.
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