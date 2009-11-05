Тимошенко: частные аптеки продают что попало и держат запасы чего попало

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым обязать частные аптеки иметь фиксированный запас некоторых медицинских препаратов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на совещании по вопросу борьбы с эпидемией гриппа в Украине.

«Мы делаем вывод, что и для частных аптек также нужно устанавливать нормативы неснижаемого запаса определенного набора медикаментов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день такой нормы не существует, и поэтому частные аптеки сегодня «продают что попало и держат запасы чего попало».

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что при формировании сети частных аптек необходимо предусмотреть возможность производства дешевых и эффективных препаратов фармацевтами непосредственно в аптеках.