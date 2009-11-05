В Донецкой области за сутки добавилось 7600 больных

В Донецкой области за прошедшие сутки зарегистрировано 7,6 тыс. случаев заболевания населения гриппом и ОРВИ.

Об этом УНИАН сообщили в Донецкой областной санитарно-эпидемиологической станции.

Согласно сообщению, рост заболеваемости отмечается в г.г. Донецк, Мариуполь, Горловка, Краматорск, а также Марьинском, Ясиноватском, Волновахском районах.

Обследованы на грипп 13 заболевших, результаты «быстрых» тестов материала от 3-х человек дали положительный результат по гриппу А и В. Исследования на культуре клеток продолжаются.

В облСЭС напомнили, что в связи с угрозой пандемии гриппа на территории области продолжается карантин в учебных и детских дошкольных учреждениях. Решается вопрос изготовления дополнительного количества марлевых повязок для населения. Во всех регионах области организованы и работают круглосуточные «горячие линии».

Согласно постановлению главного госсанврача области, в гг. Краматорск и Дебальцево, а также в Марьинском районе проводятся дезинфекции общественного транспорта, в остальных городах и районах вопрос будет решен в ближайшее время. В местах массового пребывания людей проводятся дезинфекционные мероприятия.