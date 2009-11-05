Ющенко призывает вернуться к вакцинации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает украинцев пересмотреть свое отношение к иммунопрофилактике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем обращении к народу.

Президент отметил, что единственным средством предупреждения любой инфекции является вакцинация.

По его словам, из-за неразумной политики Министерства здравоохранения в выборе поставщиков вакцины это средство было скомпрометировано.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в этом году, когда в Украине одновременно было зафиксировано три вида гриппа, практическое отсутствие мероприятий по иммунизации населения серьезно осложнило ситуацию.

Обращаясь к украинцам, В.ЮЩЕНКО сказал: «Я прошу вас пересмотреть свое отношение (к вакцинации – УНИАН), и в случае необходимости, но исключительно после консультации с врачом, ее сделать».