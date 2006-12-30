Эдуард Гурвиц награжден впервые в жизни

Орден «За заслуги» III степени вручил в пятницу вечером Одесскому городскому председателю Эдуарду ГУРВИЦУ заместитель главы Секретариата Президента Украины Виктор БОНДАРЬ.

Как передает корреспондент УНИАН, Э.ГУРВИЦ отмечен этой государственной наградой «за весомый личный вклад в развитие местного самоуправления, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм».

«Это моя первая государственная награда на 59-м году жизни», - отметил одесский мэр, выступая на торжественной церемонии в концертно-выставочном зале морвокзала, где его поздравили председатель Одесского областного совета Николай СКОРИК, председатель областной государственной администрации Иван ПЛАЧКОВ, народные депутаты и представители общественности.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отметил Э.ГУРВИЦА этой государственной наградой Указом от 6 декабря 2006 года.