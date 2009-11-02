Комплекс "Запорожская Сечь" будет пополняться через таможню

Оргкомитет акции «Возродим Запорожскую Сечь» и руководитель Государственной таможенной службы Украины Анатолий МАКАРЕНКО договорились о передаче комплексу «Запорожская Сечь» всех культурных ценностей времени казачества, которые будут изыматься украинскими таможенниками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время праздника «Запорожская Сечь собирает друзей» на территории Национального заповедника-острова «Хортица» в новом историко-культурном комплексе «Запорожская Сечь» сообщил заместитель председателя Верховной Рады, председатель оркомитета акции «Возродим Запорожскую Сечь» Николай ТОМЕНКО.

Н.ТОМЕНКО и руководитель Национального заповедника «Хортица» Максим ОСТАПЕНКО подвели итоги акции и констатировали, что активное участие общественности и бизнеса дало возможность выполнить обязательство и к празднику Покрова открыть восстановленный комплекс «Запорожская Сечь».

Н.ТОМЕНКО напомнил, что для завершения строительства комплекса не хватало около 1 млн. грн., но благодаря проведенной акции удалось собрать необходимые средства и завершить основной этап строительных работ.

Организаторы акции вручили дипломы наиболее активным участникам акции «Возродим Запорожскую Сечь».

Н.ТОМЕНКО также отметил, что сейчас главной задачей является скорейшее формирование экспозиции всех объектов, входящих в комплекс «Запорожская Сечь».

«Достигнута договоренность между оргкомитетом акции «Возродим Запорожскую Сечь» и руководителем Государственной таможенной службы Украины, о том, что все историко-культурные ценности, касающиеся периода казачества, которое будут изъяты таможенной службой, будут передаваться в экспозицию Запорожской Сечи», - сказал вице-спикер.

Он подчеркнул важность узаконить упрощенную процедуру ввоза культурных ценностей в Украину, поскольку важно не только возрождать украинские памятники, но и наполнять их значимыми историческими ценностями, которые были вывезены из Украины.

«История возрождения Запорожской Сечи - одна из успешных акций, которая доказала, как совместными усилиями общественности и бизнеса можно в короткий срок возвращать Украине такие значимые места», - сказал Н.ТОМЕНКО.