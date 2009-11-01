Минздрав заявляет, что 300 тысяч доз Украине хватит на одну неделю
23:00, 01 ноября 2009Общество
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Князевич сообщил в эфире телеканала
Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что 300 тысяч доз препарата «Тамифлю», который сегодня ночью в Киев прибудет грузом из Швейцарии, Украине хватит на одну неделю.
Об этом министр сообщил в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.
«Это даст нам возможность неделю поработать нормально», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.
Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ, 300 тысяч упаковок «Тамифлю», который будет привезен сегодня в Украину из швейцарского города Базель, «является месячной нормой потребления препарата для всей Украины».
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