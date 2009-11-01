Минздрав заявляет, что 300 тысяч доз Украине хватит на одну неделю

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что 300 тысяч доз препарата «Тамифлю», который сегодня ночью в Киев прибудет грузом из Швейцарии, Украине хватит на одну неделю.

Об этом министр сообщил в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

«Это даст нам возможность неделю поработать нормально», - отметил В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря Президента Украины Ирины ВАННИКОВОЙ, 300 тысяч упаковок «Тамифлю», который будет привезен сегодня в Украину из швейцарского города Базель, «является месячной нормой потребления препарата для всей Украины».