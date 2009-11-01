Отбыла очередная ротация украинских миротворцев в Косово

Сегодня на Южном железнодорожном вокзале Киева состоялась церемония проводов украинских миротворцев новой 13-й ротации национальной составляющей общего украинско-польского миротворческого батальона “УкрПолбат” многонациональной тактической группы “East” сил КФОР в Косово.

Как передает корреспондент УНИАН, провести украинских военных на Балканы на вокзал прибыли временно выполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО и командующий Объединенного оперативного командования Вооруженных Сил генерал-лейтенант Владимир МОЖАРОВСКИЙ, а также родные и близкие миротворцев.

«Перед вами стоят особые задачи – надежно обеспечить мир и спокойствие в Косово и не допустить снижения имиджа Украины и ее Вооруженных Сил на международной арене», - отметил в своем обращении к миротворцам В.ИВАЩЕНКО.

Он пожелал миротворцам крепкого здоровья и живыми и невредимыми вернуться на Родину через 10 месяцев, с честью выполнив миротворческие задачи.

Поездом «Киев-София» в столицу Болгарии в рамках первого этапа ротации отправились 85 украинских миротворцев новой ротации. Из Софии наши военные отправятся на базовый лагерь национального контингента на американской военной базе «Bondsteel» в Косово автомобильным транспортом.

Сегодня же утром церемония проводов новой ротации национальной составляющей «УкрПолбата» состоялась и в Житомире в расположении 95-й отдельной аэромобильной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, на базе которой сформирован миротворческий контингент.

С напутственным словом к миротворцам обратился первый заместитель командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил генерал-лейтенант Анатолий ПУШНЯКОВ, который пожелал воинам-десантникам с честью нести Украинский Флаг на балканской земле.

Справка УНИАН. Подразделения ВС Украины выполняют миротворческие задачи в Косово с 1 сентября 1999 года.

Среди основных задач - патрулирование, гарантирование безопасности передвижения местных жителей, несение службы на наблюдательных постах, предоставление гуманитарной помощи, проверка автомобильного транспорта и населения на предмет наличия оружия, взрывчатки, наркотических веществ и контрабанды, охрана исторических памятников и тому подобное.

В ходе очередной 13-й ротации, которая продлится с 1 по 18 ноября, состоится полная замена личного состава украинского миротворческого контингента и украинских офицеров в штабе сил их. Ротацию планируется провести в два этапа комбинированным способом – железнодорожным и автомобильным транспортом.

Также в два этапа на Родину вернутся 184 украинского миротворца прошлой ротации. С 1 апреля этого года миротворческие задачи в Косово впервые в своей истории выполняли воины в «черных беретах» - военнослужащие отдельного батальона морской пехоты Центра войск береговой обороны Военно-Морских Сил ВС Украины.

Командиром национальной составляющей “УкрПолбата” новой ротации утвержден начальник штаба – первый заместитель командира 95-й отдельной аэромобильной бригады ВС Украины подполковник Михаил ЗАБРОДСКИЙ.

Необходимо отметить, что среди тех, кто в рамках ротации прибудет на замену украинским офицерам в штабе сил КФОР в Косово будет и женщина-офицер майор Валерия ПАРАДА. Кстати, она впервые будет представлять женщин-офицеров Вооруженных Сил Украины в штабе сил КФОР.