Во Львовской области от вирусной инфекции уже умерли 15 человек

Во Львовской области возросло количество умерших от вирусной инфекции.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Львовской облгосадминистрации Ольга КУЛИК, по состоянию на 8.00 госпитализировано 893 чел. с диагнозом вирусная инфекция, из них 285 – дети в возрасте до 14 лет.

По ее словам, сегодня в Червонограде умерла женщина, 1960 г.р., с диагнозом “острая негоспитальная пневмония”. Общее количество умерших составляет уже 15 чел.

Общее количество больных по области составляет уже 53 тыс. 290 чел., из них 27 тыс. 417 – дети. 19 беременных женщин и одна роженица находятся в изолированных комнатах интенсивной терапии областной клинической больницы.

Как отметила О.КУЛИК, сегодня руководство области собирается обратиться к Президенту Украины с просьбой выделить для нужд здравоохранения Львовской области 53 млн. грн., а также 10 реанимобилей и 20 машин скорой помощи.