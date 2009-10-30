Во Львове после съемок в больницах заболела съемочная группа «1+1»

Во Львове, после двух дней съемок в больницах и медицинских заведениях города, заболела съемочная группа телеканала «1+1» - Наталия ВОЛОСАЦКАЯ и оператор Юрий ДАНКЕВИЧ.

Как сообщила УНИАН Н.ВОЛОСАЦКАЯ, в течение двух дней они делали прямые включения из больниц, снимали сюжеты в поликлиниках, после чего первым заболел оператор, а вчера вечером с высокой температурой и болью в горле обратилась к медикам и она сама.

Журналистка также отметила, что в медицинских заведениях она работала в защитной маске. «Пока что врачи назначили мне лечение, однако не установили точный диагноз», - отметила Н.ВОЛОСАЦКАЯ.