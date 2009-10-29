На Львовской железной дороге введены противоэпидемические меры

Для работников «Львовской железной дороги» из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ введены противоэпидемические меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции главный государственный санитарный врач Львовской области Роман ПАВЛИВ.

«В частности, режим соблюдения требования работать в масках является обязательным для билетных кассиров, проводников дальнего и местного сообщений», - отметил Р.ПАВЛИВ.

Также он отметил, что в комплекс противоэпидемиологических мер на железной дороге также входит усиление дезинфекционного режима на железной дороге и комплектация всех вагонов необходимыми медицинскими средствами.

Пресс-секретарь председателя Львовской ОГА Ольга КУЛИК также сообщила, что «находится на контроле и ситуация в ГП «Львовский аэропорт» и на Львовской таможне. В случае необходимости – и здесь будут введены дополнительные меры безопасности для персонала и граждан».