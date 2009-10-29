В двух областях из-за гриппа закрыли учебные заведения

В Тернопольской и Ивано-Франковской областях в связи с распространением гриппа объявлен карантин в учебных заведениях.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды ГУ МЧС в Тернопольской области Украины, в Тернополе с 28 октября приостановлена учеба в 10-ти вузах, 11 ПТУ и колледжах. Соответствующие приказы издали руководители заведений в связи с ростом заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями. По состоянию на 22.00 28 октября в Тернополе было зарегистрировано 244,5 больных на 10 тыс. чел. населения.

В целом в области заболело 3,088 тыс. человек, из них 1,335 тыс. – дети. Госпитализированы 90 заболевших, из них - 46 детей. Всего по области приостановлена учеба в 106-ти детских учебных заведениях, в которых учатся 41,598 тыс. учеников.

Как сообщалось, 20 октября члены городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии объявили эпидемию гриппа и ОРВИ в Тернополе. По состоянию на 20 октября уровень заболеваемости ОРВИ в городе составлял 172,5 случаев на 10 тыс. чел. населения. Эпидемиологический порог для Тернополя составляет 160 больных на 10 тысяч населения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении образования и науки Ивано-Франковской облгосадминистрации, в регионе в связи с распространением гриппа объявлен карантин во всех учебных заведениях. Решение об объявлении карантина принято вчера на расширенном заседании областной чрезвычайной противоэпидемической комиссии, которая обсуждала состояние заболеваемости ОРВИ и гриппа на Прикарпатье.

Областная противоэпидемическая комиссия рекомендовала учебным заведениям приостановить учебный процесс на 14 дней.