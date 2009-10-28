Сегодня в 10 городах Украины будут праздничные фейерверки

Украина сегодня отмечает 65-ю годовщину освобождения от нацистских захватчиков.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом от 20 октября установил 28 октября - День освобождения Украины – официальным праздником.

В этот день в 10 городах Украины состоятся праздничные фейерверки по случаю этого события. В частности, в 20.00 прозвучат салюты в городах-героях Киев, Одесса, Севастополь, Керчь, а также в Симферополе, Виннице, Львове, Житомире, Ривне и Днепропетровске.

Также к многочисленным памятникам героям войны, к могиле Неизвестного солдата в Киеве сегодня традиционно будут возложены цветы. В Национальном дворце "Украина" пройдет торжественный вечер с участием ветеранов.