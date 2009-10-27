Трубы для львовского водопровода надо везти из России и Словакии

В октябре в городской бюджет Львова для улучшения водоснабжения поступило 120 млн. грн. из государственного бюджета.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, на эти средства уже начаты работы на 4 объектах. В частности, продолжается замена аварийного участка водопровода «Плугив-Золочив», реконструкция водопроводной насосной станции «Винники» и реконструкция электроснабжения насосной станции «Николаев», замена сборного водопровода на водозаборе «Крехив».

В свою очередь городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ в комментарии УНИАН отметил, что для проведения работ нет необходимого количества труб в Украине, их приходится ввозить из-за границы.

«Самый масштабный объем работ на водозаборе Плугивском, где должны быть заменены 9 км трубы. Мы столкнулись в государстве с очень интересной проблемой: отсутствием нужного количества труб. На сегодняшний день мы берем трубы из госрезерва, на Харцызском заводе. Планируем взять еще 1,5 км на Челябинском заводе и еще о 2,5 км ведем переговоры со Словакией. Мы – страна, которая производит трубы, а для нашего водопровода должны брать их за границей», – заявил А.САДОВЫЙ.

Как сообщал УНИАН, на строительство и реконструкцию системы водоснабжения Львова в 2009 году предусмотрено финансирование из государственного бюджета в объеме 191 млн. грн. и 12,4 млн. грн. софинансирования из бюджета города.

Справка. Сегодня 64 % жителей города имеют круглосуточное водоснабжение (микрорайоны Левандивка, Рясне-2, Франковский район). Еще 25 % получают воду 18 часов в сутки (с 6.00 до 24.00) – Сиховский, Железнодорожный, Галицкий и Шевченковский районы. А 11 % львовян получают воду 12 и 8 часов в сутки (Лычакивский и частично Шевченковский районы).