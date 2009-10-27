Налог на превышение 500-тысячного дохода - не замена рыночного сбора

Кабинет министров Украины в одобренном законопроекте «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию налогообложения субъектов малого предпринимательства» не предусматривает замену рыночного сбора никаким другим налогом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге заявила глава Государственного комитета регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ.

Она подчеркнула, что законопроектом предлагается введение не налога, а фактически штрафа для плательщиков единого налога в размере 15% от суммы, превышающей минимальный годовой доход (для физических лиц – 500 тыс. грн).

«Это будет такой штраф», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

Она отметила, что если субъект предпринимательской деятельности не будет работать с превышением дохода, то тогда ему не придется платить этот штраф. Если же размеры дохода будут превышать установленные нормы, то налоговые службы будут взимать 15% от размера превышения и направлять средства в местные бюджеты. Другие налоги с этой суммы, в частности в Пенсионный фонд и т.д., взиматься не будут, отметила глава Госкомпредпринимательства.

«Отмена рыночного сбора уменьшает нагрузку на бизнес, поскольку в среднем эта плата составляет 137-140 грн. в месяц на одного предпринимателя - от 30 до 1,5 тыс. грн. в зависимости от рынка. Эти средства будут оставаться на нужды предпринимателей», - сказала А.КУЖЕЛЬ.

При этом она отметила, что недовольство руководства рынков отменой рыночного сбора может быть вызвано лишь тем, что большая часть этих средств не перечислялась в местные бюджеты, а оставалась в их распоряжении.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект (регистр. №5233 от 23 октября 2009 г.), которым предлагается отменить рыночный сбор и облагать 15-процентным налогом превышение физлицом-предпринимателем - плательщиком единого налога годовой выручки в сумме 500 тыс. грн.

В проекте закона отмечается, что «в случае, если в налоговом (отчетном) периоде объем выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг), полученной физическим лицом-предпринимателем - плательщиком единого налога, превышает 500 тыс. грн. в год, сумма такого превышения облагается налогом по ставке в размере 15%. При этом уплата данных средств дает право физлицу-предпринимателю оставаться на упрощенной системе налогообложения в будущих налоговых (отчетных) периодах текущего календарного года».