Инвесторы не спешат засевать арендуемые земли

Власти Житомирской области будут бороться с инвесторами, которые не засевают арендованные земли, ожидая снятия моратория на продажу земли.

Об этом в интервью УНИАН сказал заместитель председателя Житомирской областной государственной администрации по вопросам агропромышленного развития Николай ДЕЙСАН.

По его словам, "Житомирская облгосадминистрация инициирует перед Верховной Радой и Кабмином внесение срочных изменений, касающихся порядка подписания соглашений аренды земли".

Приведя пример успешного хозяйствования в этом плане ряда инвесторов области, Н.ДЕЙСАН в то же время отметил, что далеко не все инвесторы засевают арендованные земли.

«Эти «гуляющие» арендованные горе-инвесторами десятки (а по Украине - сотни) гектаров незасеянных земель наталкивают на мысль, что делается это для того, чтобы дождаться снятия моратория на продажу земли, своевременно «застолбив» за собой эти земли», - сказал Н.ДЕЙСАН.

Заместитель председателя Житомирской ОГА сообщил, что в области будет работать специальная комиссия Минагрополитики, которая будет изучать эту проблему и подготовит отмеченные предложения правительству и парламенту.

«В соглашениях аренды земли обязательно должна присутствовать третья сторона кроме орендатора и арендодателя - это власть, которая сможет в одностороннем порядке расторгать соглашения с такими горе-инвесторами, отстаивать интересы государства для более рационального использования земли, создания новых рабочих мест и поступлений в бюджет», - сообщил заместитель председателя Житомирской ОГА.

Н.ДЕЙСАН отметил, что упомянутые инвесторы арендуют десятки гектаров земель в Черняховском, Барановском, Красноармейском и Романовском районах Житомирской области, и «пока власти ничего с ними не могут сделать, потому что они своевременно платят арендную плату».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2008 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении негативных последствий влияния мирового финансового кризиса на развитие агропромышленного комплекса», которым продлен мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2010 года.