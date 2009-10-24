Милиционеры записывали избиение задержанных на видео

Пятеро сотрудников милиции Овидиопольского района Одесской области уволены из рядов МВД за превышение своих полномочий, что привело к нарушению прав и достоинств граждан, сообщили УНИАН в ЦОС УМВД Украины в области.

По словам руководителя ЦОС Владимира ШАБЛИЕНКО, при проверке сотрудниками Отдела внутренней безопасности и инспекцией по личному составу облУВД было установлено, в частности, что в октябре 2008 года и марте нынешнего года работники этого райотдела милиции избивали задержанных – наркомана и пьяного хулигана. Причем иногда издевательства записывались на видеокамеру мобильного телефона.

Материалы служебного расследования переданы в прокуратуру, добавил В.ШАБЛИЕНКО.

Всего в текущем году в регионе возбужденно 35 уголовных дел в отношении сотрудников милиции за превышения полномочий, в судах Одесской области рассматривается свыше 100 подобных уголовных дел.

Напомним, 1 сентября текущего года министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО уволил со службы в органах внутренних дел за примененное физическое насилие к задержанному гражданину двух сотрудников Коминтерновского РОВД Одесской области.