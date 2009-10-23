Лейтенант милиции сбил насмерть прохожего и сбежал с места ДТП

В Карловке Полтавской области лейтенант милиции совершил наезд на 42-летнего прохожего и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщил начальник ЦОС ГУ МВД Украины в Полтавской области Юрий СУЛАЕВ.

«Вчера около 7 утра прохожие нашли возле дороги Полтава-Красноград труп местного жителя с телесными повреждениями, характерными для дорожно-транспортного происшествия. Были проведены поиски автомобиля, который осуществил наезд. Выяснилось, что его сбил лейтенант милиции на автомобиле ВАЗ-21099»,- сказал Ю.СУЛАЕВ.

По его словам, вчера поздно вечером виновный милиционер был задержан.

Милиционер является сотрудником Карловского райотдела милиции, где служит на должности эксперта технических средств.

«Уже известно, что офицер за рулем был в трезвом состоянии. Сейчас судмедэкспертиза устанавливает, был ли жив сбитый милиционером мужчина, после того, как виновник аварии скрылся с места ДТП. Мы удивлены таким поведением нашего коллеги. Сегодня материалы по нему будет передано в прокуратуру для возбуждения уголовного дела»,- сказал Ю.СУЛАЕВ.