Танцуй так, словно тебя никто не видит: самые задорные движения ко Дню танца (видео)

Таких танцев, как на карантине, мир еще не видел.

29 апреля отмечается Международный день танца.

Как известно, танцы улучшают настроение, а также физическую форму. Медицинские эксперименты показали - у тех женщин, которые перенесли операцию по удалению злокачественной опухоли, при добавлении к обычной послеоперационной терапии танцевальных занятий, выздоровление проходит гораздо быстрее.

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Но таких танцев, как на карантине, мир еще не видел. Люди стараются передать весь свой позитив и запускают флешмобы. Это в очередной раз подтверждает мысль: зажигательные танцы под силу не только профессионалам этого дела, но и каждому.

Интересно, что ритмы музыки любят и животные. Иногда они не прочь присоединиться к танцу хозяина.

Международный день танца отмечается уже 38 лет подряд. Праздник основан 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения французского балетмейстера Жана Жоржа Новера.