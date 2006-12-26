«Лучшим полицейским мира-2006» признан следователь из Киева

Мировое признание столичный следователь Борис Попов получил за раскрытие дела международной преступной группировки, которая занималась махинациями с фальшивыми кредитными банковскими карточками.

Почетное звание Попов получил во время конференции Международной ассоциации финансовых расследований, которая недавно прошла в Праге.

О своем новом звании «Лучшего полицейского мира-2006» Борис Попов говорит стесняясь и неохотно. Мол, это не только его заслуга. Он убежден, что такого признания достойны все его коллеги, которые работали с ним в следственной группе над делом «кардеров».

Именно украинским следователям впервые в мире удалось выйти на след компьютерных мошенников, которые занимались махинациями с поддельными банковскими карточками. И именно украинским правоохранителям удалось не только раскрыть это дело, но и арестовать главных организаторов преступной группировки.

Все фальшивые банковские карточки, которые изымались по всему миру, делались в Украине. Специальные мастерские, где подделывались кредитки, базировались в Киеве. Собственно, с обнаружения этих мастерских и началось расследование.

Борис Попов, следователь ГУ МВД Украины в г. Киеве: «Началось оно с дела по обнаружению цеха по изготовлению поддельных платёжных карточек по улице Фучика в мае 2003 года. Через год был обнаружен и раскрыт второй цех по изготовлению платежных карточек. Ну, и потом было еще несколько уголовных дел по пользователям, то есть людям, которые пользовались поддельными платёжными карточками. Отчасти сами изготовляли, отчасти получали для использования. Расследование этих дел показало, что все эти люди входят в международную преступную организацию».

В 2003-м эта организация уже насчитывала больше 700 активистов по всему миру. Как оказалось позднее, одним из организаторов преступной группировки стал студент из Одессы.

По словам правоохранителей, парень начал свою незаконную деятельность еще в 99-м: тогда ему было 16.

В конце концов, он стал одним из руководителей уже международной организации «кардеров».

Преступники-хакеры сначала реализовывали поддельные карточки в Украине. На знаменитом Радиорынке в Киеве фальшивые кредитки с тремя тысячами на счету можно было купить за 300-500 долларов.

Но после нескольких «проколов» продажу карточек на родине прекратили. Одновременно начали работать уже на международном рынке.

Борис Попов, следователь ГУ МВД Украины в г. Киеве: «На территории Украины они не работали, пересылались или перевозились курьерами за границу, где использовались в торговой сети при приобретении дорогостоящих товаров, которые либо реализовывались, либо опять переправлялись в Украину. Самые разные варианты были».

Для изготовления фальшивых платежных карточек мошенникам нужно было немного: специальный станок, который штамповал карточки, и информация о счете и владельце настоящей кредитки. Необходимые данные получали самыми разными способами.

Борис Попов, следователь ГУ МВД Украины в г. Киеве: «Например, подглядывания информации через плечо, как называют это банкиры. Когда каждый работает с банкоматом. Когда на те же банкоматы устанавливали считывающие устройства, накладки, видеокамеры, синхронизированные с этими накладками. Получается информация. До так называемых скимеров – портативных таких переносных считывающих устройств, которые были изготовлены в Киеве. Они пересылались за рубеж, и за рубежом использовались в ночных клубах, ресторанах, аэропортах».

Себестоимость одной подделки, по подсчетам экспертов, составляла не больше пятидесяти центов. Однако с нее можно было снять от трех до десяти тысяч долларов.

Сколько денег удалось заработать мошенникам за время своей деятельности, правоохранители еще не определили, но убеждают – счет идет на миллионы долларов.

Совсем скоро над задержанными компьютерными мошенниками должен состояться суд. Следователи говорят – судебный процесс против украинских «кардеров» обещает быть громким, ведь он не имеет аналогов в мировой практике.

Обком со ссылкой на НТН