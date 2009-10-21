Замдекана университета собрала со студентов деньги за экзамены

Правоохранители уличили заместителя декана факультета одного из одесских университетов в получении 28 взяток от студентов.

Как сообщил УНИАН руководитель Центра общественных связей УМВД Украины в области Владимир ШАБЛИЕНКО, «заместитель декана была задержана после получения взятки от группы студентов на сумму 9 тыс. грн. за успешную сдачу экзаменационной сессии».

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело, в ходе проверки сотрудники милиции зафиксировали еще 27 фактов получения взяток упомянутой сотрудницей университета.