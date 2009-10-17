В Ивано-Франковске открыт Центр патриотического воспитания им. Бандеры

В Ивано-Франковске открыли единственный на Прикарпатье Центр патриотического воспитания учащейся молодежи имени Степана Бандеры.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома. Главная задача центра - ознакомить учеников и студентов с историей родной земли и героическим прошлым украинского народа.

Каждый день сюда будут приходить местные школьники, студенты, активисты молодежных общественных организаций. В конференц-зале для них будут проходить уроки исторической памяти. Юношей и девушек ожидает интересная учебная программа. По словам директора Центра патриотического воспитания Галины САВЧЕНКО, здесь будут проводить исторические курсы, тренинги, просмотр кинофильмов или встречи с интересными людьми, которые были очевидцами тех событий. «Ну и, конечно, дискуссии, обсуждения», - сказала она

По мнению городского председателя Ивано-Франковска Виктора АНУШКЕВИЧУСА, в центре ознакомиться с правдивой историей национально-освободительного движения смогут не только иванофранковцы.

«Украинцы, которые проживают на востоке, севере, в центре, на юге, не знают своей правдивой истории, – считает городской председатель Ивано-Франковска. - Поэтому открытие Центра патриотического воспитания ученической молодежи и несет такую цель, чтобы не только наша молодежь, а чтобы эта правда о нашей истории пошла из этого помещения, из этого комплекса по всей Украине. И чтобы восточный украинец, украинцы, которые живут на севере, в центре и на юге нашего государства, знали эту правдивую страницу нашей истории, правду о Степане Бандере, правду об УПА, и чтобы украинский народ был един».