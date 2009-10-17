Львовская область первой среди регионов получила лимиты газа
04:09, 17 октября 2009Общество
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Об этом сообщил глава ОГА
Львовская область на сегодня единственная в Украине получила лимиты газа.
Об этом УНИАН сообщил глава Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.
По его словам, это связано с тем, что в Львовской области на данное время самая низкая температура воздуха в Украине.
«Кроме того, у нас один из самых высоких уровней оплаты газа – около 90%. На совещании в Киеве шла речь, что Львовская область входит в четверку областей с самым высоким уровнем оплаты газа. Самая большая задолженность у «Львовтеплокоммунэнерго» – 30 млн. грн. Если они погасят задолженность, то мы выйдем на ноль», – отметил М.КМИТЬ.
Он заверил, что в ближайшие дни теплом будут обеспечены все потребители области.
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