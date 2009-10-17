Львовская область первой среди регионов получила лимиты газа

Львовская область на сегодня единственная в Украине получила лимиты газа.

Об этом УНИАН сообщил глава Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ.

По его словам, это связано с тем, что в Львовской области на данное время самая низкая температура воздуха в Украине.

«Кроме того, у нас один из самых высоких уровней оплаты газа – около 90%. На совещании в Киеве шла речь, что Львовская область входит в четверку областей с самым высоким уровнем оплаты газа. Самая большая задолженность у «Львовтеплокоммунэнерго» – 30 млн. грн. Если они погасят задолженность, то мы выйдем на ноль», – отметил М.КМИТЬ.

Он заверил, что в ближайшие дни теплом будут обеспечены все потребители области.