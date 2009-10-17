Федерация органического движения Украины отмечает рост спроса на органическую продукцию в стране. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления указанной федерации Евгений МИЛОВАНОВ.

«Органическое движение в последние годы начало набирать хорошие темпы. Если говорить о периоде 6-7 лет назад, то сельскохозяйственные площади под органическими хозяйствами были в 2 раза меньше. Сегодня они превышают 270 тыс. га. Это не может не радовать, это цифра, которая корреспондируется с 20-м местом в мире», - сказал он.

В то же время, по его данным, большая часть сертифицированных органических продуктов из Украины на сегодня идут на экспорт, наполнение внутреннего рынка этой продукцией недостаточно. В частности, это связано с тем, что большинство органической продукции – сырье для производства конечного продукта для потребителя.

«Украина преимущественно экспортно-ориентированная страна в привязке к органической продукции, преимущественная часть продукции – это зерно, бобовые, масличные культуры, то есть сырьевой продукт. Только в последние два года начало развиваться производство тех продуктов, которые могут непосредственно уже восприниматься потребителями, то есть мы говорим об овощах, фруктах, ягодах. Также в последние 1,5-2 года началась переработка этой продукции, есть уже первые украинские сертифицированные крупы, повидло, соки, сиропы, сухофрукты и т.д.», - сказал Е.МИЛОВАНОВ.

По его словам, эта органическая продукция была представлена 10 октября на Первой Всеукраинской ярмарке органических продуктов во Львове. По результатам ярмарки были награждены наилучшие производители, переработчики и торговые марки. В ходе ярмарки можно было также приобрести продукцию.

В то же время, по данным Е.МИЛОВАНОВА, в Украине недостаточно магазинов, в которых можно приобрести органические продукты. «Преимущественно, магазины сосредоточены в Киеве, но даже в тут их немного, в регионах только идут разговоры об открытии в ближайшее время подобных магазинов в том же Львове, Днепропетровске, Донецке, Харькове, Одессе, других регионах. Мы пока что стоим в начале длинного пути», - сказал он.

В свою очередь, директор сертификационного органа ООО «Органик Стандарт» Сергей ГАЛАШЕВСКИЙ отметил, что в связи с тем, что в Украине пока что не принят закон об органическом производстве, в стране нет правил, по которым сертифицируются производители органической продукции. Таким образом, на сегодня сертифицирующие органы ориентируются на европейские правила сертификации и маркировки.

Справка УНИАН. 10 октября 2009 г. на Первой Всеукраинской ярмарке органических продуктов во Львове были представлены органические продукты от производителей из Закарпатской, Тернопольской, Кировоградской, Черниговской, Харьковской областей, Киева. В частности, на ярмарке были представлены фрукты, овощи, грибы, соки сиропы, повидло, мед, мясные изделия и пр. Ярмарок организовала Федерация органического движения Украины в сотрудничестве с Швейцарским исследовательским институтом органического хозяйства, при поддержке Минагрополитики Украины, Львовской облгосадминистрации, Госсекретариата Швейцарии по экономическим вопросам.