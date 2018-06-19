Сплошная ФиКция

АвтоКрАЗ и "Росава" продолжают увольнять сотрудников

Беда пришла не одна

Константин Жеваго стал одним из немногих бизнесменов, рискнувших разместить акции своей компании на международных фондовых площадках. Его холдинг Ferrexpo plc в 2007 году стал первой украинской компанией, получившей листинг на Лондонской фондовой бирже (LSE). По результатам первичного размещения акций инвесторы оценили Ferrexpo в $1,67 млрд - на то время это было наивысшим показателем среди всех публичных компаний Украины.

Но, как оказалось, риск был неоправдан: до середины года акции росли в цене, а затем за три месяца упали на 63,5%. Уже в сентябре компания была исключена из расчета индекса FTSE-100. И даже заявление Жеваго о направлении $80 млн на процедуру bay-back (обратного выкупа ценных бумаг) не остановила их обвал. Они упали в цене до 80 пенсов за акцию - хотя изначально стоили вдвое больше. Но главная проблема заключалась в том, что контрольный пакет акций Ferrexpo Жеваго использовал в качестве залога под взятый ранее кредит в $2,2 млрд у банка JP Morgan. Средств на погашение займа у Жеваго уже не было: все свободные деньги он вкладывал в новые металлургические проекты, в частности, в покупку болгарского комбината "Кремиковци". Тогда банк продал 20,79% акций Ferrexpo, которые находились у него в залоге, компании RPG. И финансовое положение самого молодого миллиардера Украины резко пошатнулось. С $3,4 миллиарда его состояние в 2008 году сократилось до $340 миллионов.

Тем временем обострилась ситуация еще в одном детище Жеваго: банке "Финансы и кредит", входящего в двадцатку крупнейших в Украине. По результатам первого квартала прошлого года кредитный портфель банка составил 11,775 млрд гривен. Но большинство основных заемщиков банка не смогли с ним расплатиться, и риск банкротства значительно возрос. Чтобы улучшить финансовое положение, банку срочно нужны были деньги, но одолжить их было уже негде. Занять у иностранных кредиторов банк уже не мог, поскольку испортил репутацию, не погасив вовремя синдицированный кредит в $70 млн, взятый у немецких учреждений Raiffeisen Zentralbank, Standard Bank и VTB. В марте нынешнего года он выплатил по этому кредиту лишь $3,5 млрд, а по остальным 95% синдиката допустил дефолт. Кроме того, "Финансы и кредит" должен до 25 января 2010 года вернуть еще один кредит $100 млн. А в августе прошлого года банк привлек синдикат на $42,5 млн. И как он собирается выполнять даже ранее взятые на себя обязательства, пока неизвестно.

В таких условиях единственным реальным кредитором для банка стало украинское правительство, и Жеваго обратился к премьер-министру с просьбой спасти банк. Там помочь согласились, но только в обмен на 60% акций. Другими словами, пошли на уступки, особенно если учитывать, что банки "Киев" и "Родовид" национализировали в обмен на 90% акций каждого. Но Жеваго отказался расставаться с более чем половиной акций.

Начался торг - в ходе которого правительство пошло на уступки и согласно было рекапитализировать финучреждение даже за 50% акций. Однако собственник внезапно решил отказаться от государственной помощи и заявил, что справится с проблемами самостоятельно. Вместо рекапитализации Жеваго получил от Национального банка 2,5 млрд гривен рефинансирования. И заявил, что этой суммы ему хватит, чтобы навести порядок в банке - хотя, по подсчетам экспертов, для полноценного восстановления в него нужно "влить" не менее 5,5 млрд гривен, то есть ровно столько, сколько он получил он НБУ с учетом прошлогоднего финансирования.

Несмотря на получение средств от НБУ, ситуация в банке "Финансы и кредит" продолжала накаляться. Набравшись кредитов, руководство уволило 20% сотрудников, закрыло 80 филиалов по всей стране. Оставшимся трудягам сократили зарплаты, урезав премии как объяснил председатель правления банка Владимир Хлывнюк, "если ранее это была незыблемая часть зарплаты, то сейчас понятие премии соответствует своему смыслу". И ныне работники не знают, когда им выплатят очередную зарплату.

Кругооборот денег в ФиК

Не в силах расплатиться с собственными кредиторами, банк "Финансы и кредит" продолжал активно выдавать займы. Причем только компаниям, принадлежащим Константину Жеваго. Так, 16 марта - сразу после реструктуризации своего просроченного кредита - банк одолжил Херсонскому заводу карданных валов, входящему в состав компании АвтоКрАЗ, 91,8 млн гривен под 14% годовых. Накануне, 24 февраля, было принято решение выделить 300 млн гривен на покупку вагонов, произведенных Стахановским вагоностроительным заводом. Кредитные обязательства этого завода выросли до 479,179 млн гривен. При этом чистый убыток компании за 6 месяцев составил 49 млн гривен.

Получил взаймы от владельца и шинный завод "Росава". За нынешний год обязательства предприятия выросли до рекордных 464,709 млн гривен хотя с 2004 года "Росава" ни разу не зафиксировала чистую прибыль. А за полгода, пока компания наращивала объем кредитов, ее чистый убыток составил 134 млн гривен. Прошлый год она закончила с с убытком в 406,784 млн гривен.

Одолжив деньги одним предприятиям под проценты, в несколько раз ниже рыночных, банк "Финансы и кредит" не забывал и о себе - он взял взаймы у аффилированной Vorskla Steel Holdings Limited $7,94 млн. Срок привлечения средств 7 лет, процентная ставка составляет 8,4%. Что снова-таки гораздо ниже среднерыночной (20%). Однако кредитные деньги в компаниях Жеваго не задержались. "Росава", вместо того, чтобы тратить деньги на производство и вовремя выплачивать зарплату работникам, все полученные средства инвестировала в другие предприятия, не оставив себе ни копейки.

На заводе "АвтоКрАЗ" ситуация схожая: по итогам 6 месяцев этого года компания получила в кредит 718 млн гривен долгосрочно и 657,836 млн краткосрочно. А инвестировала 1,32 млрд гривен. Получается, компания просто "переодолжила" кому-то другому свои деньги. Хотя все ее имущество осталось в залоге за кредит, которым она так и не воспользовалась. А себе не оставила ничего.

В этих финансовых схемам места для работников не осталось. И обстановка на заводе "Росава" продолжает накаляться. Увольнения, начавшиеся еще в прошлом году, длятся до сих пор.

"300 человек ушло в июле, ведь производство сократилось в два раза. Еще 100 человек уйдет к Новому году", - рассказал "Известиям в Украине" заместитель главы профсоюза завода "Росава" Александр Игнаткин.

Есть проблемы на заводе и с выплатой заработной платы. По словам Игнаткина, сейчас людям отдают деньги с опозданием на месяц, выплачивают частями. "Выживаем", - резюмировал он.

Продолжаются увольнения и на заводе "АвтоКрАЗ". Зарплату там выплачивают с опозданием в несколько месяцев. По словам главы профсоюза завода, Аллы Блиновой, выплатили зарплату только за июль. Схожая ситуация на Стахановском заводе, несмотря на кредит в 300 миллионов, полученный предприятием в феврале, в марте уволили половину работников завода. А оставшимся задерживают зарплату.

В целом Константин Жеваго уволил около 2500 работников. Учитывая, что большинство предприятий убыточно, а многие из них вообще прекратили работу, увольнения будут продолжаться, хотя предприятия и получают кредиты.

Просто деньги, провернувшись в схеме, снова возвращаются к владельцу.

Юлия Шереметьева