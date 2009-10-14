Во Львовской области ГАИ будет штрафовать водителей за летние шины

Во Львовской области, учитывая осложнение погодных условий, организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГАИ, которые будут штрафовать водителей, автомобили которых будут без зимних шин.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение дал глава Львовской областной государственной администрации в связи с повышенным риском аварий в связи с непогодой.

Сегодня на экстренном совещании во Львовской ОГА по чрезвычайной ситуации в регионе было объявлено, что в ближайшие двое суток погодные условия на территории Львовской области будут ухудшаться: ожидается налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра до 15-20 м/с, температура - до 8 градусов мороза ночью и 0-5 градусов мороза днем.

Во всех больницах области включено резервное питание. Однако без постоянного питания остались Буская, Сколевская, Мостиская, Золочевская и Бродовская районные больницы - больных отпускают домой или перевозят в лечебные учреждения соседних районов.

По данным ОГА, за прошлые сутки в области выпало 187% месячной нормы осадков.