Банк Надра нарушил банковскую тайну и «сдал» своих клиентов

Банк "Надра" нарушил банковскую тайну и обнародовал в интернете списки 42 тыс. заемщиков, имеющих просроченную задолженность. Об этом пишет "Коммерсант-Украина".Корпоративные клиенты-должники удивлены решением банка, так как в большинстве своем готовы погашать кредиты. А юристы говорят, что клиенты могут судиться с банком "Надра" из-за незаконного раскрытия им конфиденциальной информации.

Учреждение разгласило названия и организационно-правовую форму компаний, а также фамилии, имена и отчества своих клиентов.

Общий долг заемщиков перед банком "Надра" составляет 8,5 млрд грн, из них 6,4 млрд грн должны корпоративные клиенты, 658 млн грн – малый и средний бизнес, 1,5 млрд грн – население. В списке должников "Надра" оказались 283 компании, 106 из которых банк связывает с различными бизнес-группами.

В пресс-службе "Надра" не смогли уточнить, 6,4 млрд грн должны все 283 компании или предприятия являются злостными должниками.

Ст. 60 закона "О банках и банковской деятельности" относит к банковской тайне информацию об организационно-правовой структуре юридического лица–клиента банка и его коммерческой деятельности. Поэтому обнародование списков является прямым нарушением, считают юристы.