Литвин: мы живем на мусоре и пьем условно пригодную воду

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Черниговскую область следует объявить зоной экологической катастрофы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил журналистам после общения с жителями с. Новый Белоус Черниговского района о проблемах работы городской мусоросвалки.

По словам В.ЛИТВИНА, согласно статистическим данным, в Черниговской области на 630 гектарах земли расположены 26 полигонов для хранения отходов и 739 мусоросвалок, и ежегодно к ним добавляется 500 тыс. тонн отходов и мусора.

«Я сегодня здесь, чтобы всей Украине показать, как мы живем и можно ли так жить дальше, говоря при этом, что Украина – европейское государство», - отметил председатель Верховной Рады Украины, добавив: «Одна из причин того, что люди быстро уходят из жизни, - то, что мы живем на мусоре и пьем воду, которую только условно можно назвать пригодной для потребления».

В.ЛИТВИН отметил, что он неоднократно обращал внимание на проблему строительства в Украине мусороперерабатывающих заводов. В частности, напомнил В.ЛИТВИН, в текущем году в парламенте под его председательством состоялась встреча руководителей местных органов власти с представителями шведских компаний, которые занимаются проектами по энергосбережению и строительству предприятий по переработке бытового мусора и производства биогаза.

К сожалению, констатировал спикер парламента, попытки внедрить в Украине такие проекты «сталкиваются с большим нежеланием заниматься этим вопросом». По его словам, проблема заключается в том, что «или не могут выделить землю под сооружение таких предприятий, или в бюрократических препятствиях».

В.ЛИТВИН выразил убеждение о необходимости привлечения внимания к этой общеукраинской проблеме и разработке четкого плана мероприятий по ее решению. «Решение по этому поводу необходимо принимать на государственном уровне», - заявил он.

По словам руководителя парламента, он дал поручение разработать изменения к законодательству в части повышения штрафов за самовольное создание свалок и выбрасывание мусора.