Верховная Рада изменила таможенные ставки на спирт коньячный

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины „О внесении изменений в Таможенный тариф Украины (относительно таможенных ставок на спирт коньячный)”.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 252 из 445 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Закон устанавливает уменьшение ставок ввозной пошлины и установление нулевых ставок акцизного сбора на товар, относящийся к виноматериалам, отдельным видам виноградного сусла, вин белых. При этом не будут считаться плательщиками сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства субъекты предпринимательской деятельности, реализующие в оптовой торговой сети алкогольные напитки и пиво и исключена из объекта налогообложения сбором выручка, получаемая от реализации в оптовой торговой сети алкогольных напитков и пива. Вместо этого будет увеличена ставка сбора с 1 процента до 1,4 процентов от объекта налогообложения.

Этим законом внесены изменения в Таможенный тариф Украины, утвержденный Законом Украины „О Таможенном тарифе Украины” и в законы Украины „О ставках акцизного сбора на спирт этиловый и алкогольные напитки”, „О сборе на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства”.

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