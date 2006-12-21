Туркмения вновь стала лакомым куском для России, Китая и США

Кончина президента Туркмении Сапармурата Ниязова, по всей видимости, приведет к соперничеству за влияние в регионе между Россией, Китаем и Соединенными Штатами, считает специалист Альфа-банка по вопросам стратегии Крис Вифер (Chris Weafer).

"Туркмения вновь стала лакомым куском, за который снова пойдет большая игра", - цитирует его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.

По официальным данным, президент Туркмении Сапармурат Ниязов скончался в ночь на 21 декабря от сердечного приступа.

"Целью России будет сохранение политического влияния в стране. В то же время многие считают, что воспользоваться этой возможностью (появившейся после смерти Ниязова) попытаются и США - чтобы туда вернуться, увеличить там свое влияние и реализовать план по прокладке трубопровода через Каспийское море (минуя Россию). Я, однако, считаю, что на похоронах Ниязова самая крупная делегация будет у Китая", - говорит Вифер.

О перспективности региона для иностранных компаний говорит и глава отдела по изучению газовых ресурсов в Институте энергетических исследований в Оксфорде Джонатан Стерн (Jonathan Stern). Он считает, что теперь за всеми новостями из Туркмении будут самым пристальным образом следить международные нефтяные корпорации.

В то же время многообещающий газовый рынок Туркмении должен быть, по его мнению, основательно реформирован, прежде чем эти корпорации смогут его осваивать.

"Все стороны, которые можно назвать заинтересованными, и близко не подойдут к этой территории, ее рынок далек от полного соответствия требованиям корпоративной ответственности", - заявил Стерн в интервью агентству.

"Очевидно, что они не могут не обратить внимание на эту территорию и не заметить тех перспектив, какие она открывает. Но мне кажется, мы не увидим быстрого развития событий. Мы должны выяснить, произойдут ли реальные изменения в существующем положении дел", - сказал эксперт.

Как отмечает агентство, такие изменения могут наступить либо при хоть каком-то намеке на демократизацию страны, либо при открытии аукционов на ее углеводородные ресурсы.

РИА "Новости"