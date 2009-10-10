Генпрокуратура отозвала из МВД поручение проверить судей

Генеральная прокуратура приняла решение отозвать поручение следователя Дмитрия ПАВЛИЯ, которое предусматривало возможность осуществления оперативно-разыскных мероприятий касательно любого из украинских судей.

Об этом пишет еженедельник "Зеркало недели" (10 - 16 октября).

По данным издания, Генпрокуратура рассмотрела обращение по поводу незаконного поручения следователя ГПУ Д.ПАВЛИЯ, данного им министру внутренних дел, относительно проведения оперативно-разыскных мероприятий касательно всех судей Украины.

В документе за подписью начальника Главного следственного управления А.ХОЧУНСКОГО, установлено, что 20 мая 2009 года следователь Д.ПАВЛИЙ «при отсутствии достаточных, предусмотренных законом оснований, дал поручение министру внутренних дел Украины относительно проведения оперативно-розыскных мероприятий по проверке возможной причастности МЕЛЬНИКА Н.И., ЧЕРНУШЕНКО А.В. и других работников суда к противоправной деятельности ДУРДИНЦА Т.Ю. (экс-заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА - УНИАН) или к другим преступлениям. 03.07.09 указанное поручение из Министерства внутренних дел Украины следователь отозвал».

За допущенные нарушения требований действующего законодательства к следователю приняты меры прокурорского реагирования, указано в документе.

При этом криминальная ответственность Д.ПАВЛИЮ не угрожает, поскольку МВД Украины по его поручению оперативно-технических мероприятий не проводило, утверждает автор документа.

«Согласно информации МВД Украины, по указанной доверенности следователя оперативно-розыскные дела не заводились, оперативно-технические мероприятия не проводились, а потому конституционные права не нарушены. При таких обстоятельствах основания для принятия решения относительно следователя в пopядке ст. 97 УПК Украины и отстранения его от расследования уголовного дела не усматриваются», говорится в документе.