В Москве умер криминальный авторитет Япончик

В Москве умер криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный также под кличкой Япончик.

Об этом стало известно из источников в МВД. Иваньков умер в онкологическом центре на Каширском шоссе. После того, как в июле на него покушались, и он получил пулевое ранение в область живота, Япончик тяжело болел и перенёс несколько операций.

Эхо Москвы