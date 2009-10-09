В Москве умер криминальный авторитет Япончик
12:41, 09 октября 2009Общество
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По паспорту - Вячеслав Иваньков
В Москве умер криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, известный также под кличкой Япончик.
Об этом стало известно из источников в МВД. Иваньков умер в онкологическом центре на Каширском шоссе. После того, как в июле на него покушались, и он получил пулевое ранение в область живота, Япончик тяжело болел и перенёс несколько операций.
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