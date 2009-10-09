Что нового в проблемных банках (5-9 октября)

«ДЕЛО»выяснило, какие изменения произошли в банках с временной администрацией на текущей неделе

Восточно-Европейский банк 5 октября НБУ сроком на 1 год ввел временную администрацию в Восточно-Европейский банк. Временным администратором назначен Виктор Мироненко, возглавлявший ранее временную администрацию банка «Киев». Мораторий на удовлетворение требований кредиторов введен в банке на три месяца и будет действовать до 4 января следующего года.

Денежные выплаты в банке сейчас не проводятся. «Карточки заблокированы, и когда они заработают, неизвестно. Вклады не выдаем, проценты должны начать выплачивать на следующей неделе», — сообщили в депозитном отделе банка.

Банк «Столица»

Банк продолжает выплачивать средства по депозитам, объем которых вместе с процентами не превышает 5 тыс. грн. Остальным вкладчикам предлагается перезаключить договор. При этом, если вкладчик заключит новый договор на 6 месяцев, банк обязуется ежемесячно выплачивать 50% начисленных процентов, если на 9 месяцев — 75%. Остаток процентов будет выплачиваться по окончании действия договора вместе с телом депозита. Если же вклад переоформляется на год, то проценты выплачиваются ежемесячно в полном объеме.

Банк «Надра»

С октября для VIP-клиентов (которые имеют в банке депозит на сумму выше 500 тыс. грн.) действует новая программа выплаты депозитов. Программа предусматривает три варианта: пролонгацию вклада, поэтапную выплату вклада денежными средствами или же комбинированный механизм — покупка за средства депозита земельных участков, элитной недвижимости с поэтапной выплатой остатка вклада. Выплаты банк обещает начать с 10 ноября этого года.

БРР, «БИГ Энергия», «Днистер», Захидинкомбанк

6 октября в НБУ состоялась встреча представителей регулятора с инвесторами банков «Днистер», «БИГ Энергия», БРР и Захидинкомбанка, на которой последние подтвердили свою готовность вкладывать средства в проблемные финучреждения и предоставили документы, подтверждающие их платежеспособность. Инвесторы также обязались начать заводить деньги в банки до 16 октября.

Как сообщалось ранее, инвестором банка БРР является компания «Квинтекс», представляющая интересы российских бизнесменов, банком «Днистер» интересуются инвесторы из Германии, банком «БИГ Энергия» и Захидинкомбанком — отечественные компании.