На ЮБК взорвали две 500-килограммовые авиабомбы

Две 500-килограммовые немецкие авиабомбы времен Второй мировой войны уничтожили пиротехники в море в районе Фороса на Южном берегу Крыма.

«В 30 метрах от береговой полосы на пляже санатория водолазы наткнулись на заржавевшую бомбу. Рядом буквально в полуметре спасатели обнаружили ее точного двойника», - сообщили УНИАН в пресс-службе крымского управления МЧС.

Специалисты идентифицировали боеприпасы как авиабомбы SC-500 времен войны. Они предназначались для уничтожения советских кораблей.

Боеприпасы решили уничтожить на месте обнаружения. Район пляжа на время операции оцепили.

«Бомбы благополучно подорвали, подняв пятиметровый столб воды и оставив на радость чайкам угощение из оглушенной рыбы», - отметили в МЧС.