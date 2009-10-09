Нафтогаз «уломал» кредиторов
08:38, 09 октября 2009Общество
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Официальные данные опубликуют сегодня
Держатели еврооблигаций Нафтогаза поддержали предложение компании об их реструктуризации.
Об этом Украинской правдесообщил пресс-секретарь Нафтогаза Валентин Землянский.
Он отметил, что голосование кредиторов проходило с 24 сентября и в четверг оно завершилось с позитивным результатом.
По словам Землянского, официальные данные будут опубликованы в пятницу.
Как известно, "Нафтогаз " 24 сентября предложил держателям еврооблигаций на $500 млн обменять их на новые бумаги с государственной гарантией и погашением в 2014 году.
Компания предлагает увеличить купонную ставку с текущих 8,125% до 9,5% годовых.
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