Тимошенко обещает Черновицкому университету всевозможную помощь

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича заслуживает присвоения статуса исследовательского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе празднования 134-летия этого учебного заведения.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала сделать все, чтобы этот статус был присвоен.

Говоря о значимости Черновицкого университета в истории и науке Украины, премьер-министр отметила, что в этом учебном заведении в свое время учились Иван Франко, Лина Костенко, которую она «любит всей душой», а также преподавал создатель первой украинской академии наук Степан Смаль-Стоцкий.

Премьер подчеркнула, что в этом университете воспитывались и воспитываются дух нации и сила нации. Этот вуз хорошо известен не только в Украине, но и в Европе – он входит в Ассоциацию европейских университетов.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что как премьер-министр будет оказывать всю возможную помощь и покровительство Черновицкому национальному университету.