Украинцев обяжут показывать паспорт при обмене валюты больше чем на 15000

Национальный банк Украины намерен обязать проводить полную идентификацию личности при осуществлении наличных валютно-обменных операций на сумму более 15 тыс. грн.

Как говорится в сообщении Украинского кредитно-банковского союза, переданном агентству УНИАН, соответствующая норма предусмотрена в преданном на регистрацию в Министерство юстиции Украины постановлении Нацбанка, которым вносятся изменения в порядок проведения валютно-обменных операций.

«Новое требование НБУ проводить полную идентификацию физического лица, которое осуществляет валютно-обменную операцию на сумму большее 15000 гривен. Это противоречит Закону Украины «О банках и банковской деятельности» (ст. 64), где необходимость идентификации обусловлена в случае, когда сумма аналогичной операции превышает 50 000 грн.», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, правление НБУ приняло и передало на регистрацию в Минюст постановление от 9 сентября 2009 года №538 “Об утверждении изменений к Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины”, которым предоставляется право НБУ устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

В документе предусмотрено установление для субъектов рынка, которые осуществляют наличные валютно-обменные операции, предельной маржи на уровне 2% между курсом покупки и продажи.