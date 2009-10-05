В Чернигове кто-то перекрыл газ жителям трех домов

В Чернигове неизвестные перекрыли газоснабжение жителям трех домов.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, сегодня ночью неизвестные перекрыли задвижные краны газоснабжения в двух девятиэтажных и одном пятиэтажном домах.

Силами ОАО "Черниговгаз" газоснабжение жителям одного из домов уже возобновлено.