В Чернигове кто-то перекрыл газ жителям трех домов

09:39, 05 октября 2009
Общество
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В двух 9-ти и одной 5-этажке

В Чернигове неизвестные перекрыли газоснабжение жителям трех домов.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, сегодня ночью неизвестные перекрыли задвижные краны газоснабжения в двух девятиэтажных и одном пятиэтажном домах.

Силами ОАО "Черниговгаз" газоснабжение жителям одного из домов уже возобновлено.

 

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