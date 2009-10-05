В Чернигове кто-то перекрыл газ жителям трех домов
09:39, 05 октября 2009Общество
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В двух 9-ти и одной 5-этажке
В Чернигове неизвестные перекрыли газоснабжение жителям трех домов.
Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации, сегодня ночью неизвестные перекрыли задвижные краны газоснабжения в двух девятиэтажных и одном пятиэтажном домах.
Силами ОАО "Черниговгаз" газоснабжение жителям одного из домов уже возобновлено.
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