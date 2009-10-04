Реструктуризация долгов Нафтогаза не повлияет на цены на газ

Реструктуризация долгов НАК «Нафтогаз Украины» не повлияет на увеличение цен на газ для населения и промышленности Украины.

Об этом заявил в интервью «Зеркалу недели» председатель правления НАК Олега ДУБИНА.

При этом он высказал уверенность, что процесс реструктуризации пройдет успешно.

«Это не взаимосвязанные процессы», - прокомментировал возможную связь между реструктуризацией долгов и увеличением цены на газ О.ДУБИНА.

В тоже время, отвечая на вопрос журналиста о перспективах реструктуризации еврооблигаций «Нафтогаза», О.ДУБИНА выразил уверенность в том, что реструктуризация пройдет успешно и держатели евробондов будут согласны с предложенными условиями.

«Мы проводили встречи с нашими основными кредиторами, представителями восьми чедж-фондов - держателей евробондов. И хотя они были очень непростыми, я почти уверен, что наше предложение будет ими принято. От некоторых банков уже получены позитивные обращения», - прокомментировал он результаты встречи с крупными держателями облигаций «Нафтогаза» 29-30 сентября в Лондоне.

При этом председатель правления НАК утонил, что держатели еврооблигаций выдвигали встречные условия реструктуризации, однако отказался озвучить поступившие предложения.

«Встречные условия были, но не считаю нужным их оглашать. Повторюсь только, что условия реструктуризации евробондов «Нафтогаза» будут одинаковы для всех. Надеюсь, до 8 октября большая часть держателей акций определится», - отметил О.ДУБИНА.