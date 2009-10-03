При прохождении практики погиб студент

В Житомирской области во время прохождения практики в Чудновском районе погиб студент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении пресс-службы областного территориального управления Госгорпромнадзора.

В частности, уточняется, что трагедия с 18-летним студентом-практикантом произошла 1 октября на частной агрофирме «Лан» села Бабушки Чудновского района. Парень попал на неогражденный вал трактора МТЗ-80, убирая остатки соломы.

Сейчас по этому факту создана комиссия, которая расследует трагедию.