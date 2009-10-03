Ярмарка органических продуктов пройдет во Львове

10 октября во Львове пройдет первая в Украине Всеукраинская ярмарка органических продуктов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

«Вопросы здоровья для каждого человека в частности и для человечества в целом становятся все более важными и актуальными. В значительной мере они связаны с правильным питанием, возможностью потреблять качественные, полноценные продукты питания”, - отметил в комментарии УНИАН председатель правления Федерации органического движения Украины Евгений МИЛОВАНОВ.

Он отметил, что “возрождая старые добрые традиции Галичины, мы планируем провести на Площади Рынок накануне праздника Святой Покровы первая всеукраинская ярмарка органических продуктов».

Как ожидается, участие в ярмарке примут производители органической продукции из Украины, Польши, Венгрии, Швейцарии. В рамках ярмарки, которая будет проходить на центральной площади города – площади Рынок, - будет организована дегустация органических продуктов питания.